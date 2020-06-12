Дон Ричи — гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

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Австралиец Дональд Тейлор (Дон) Ричи прожил 86 лет и за 45 лет своей жизни официально спас 164 человек от самоубийства, прогуливаясь вдоль скалы The Gap.

Заглавное фото: Дон Ричи на фоне той самой скалы The Gap

Ричи жил рядом со скалой названной The Gap, это знаменитая скала в Сиднее, популярная у людей, решивших добровольно прекратить свою жизнь. Дон выбрал своей миссией спасать жизни этих людей и регулярно прогуливался смотровой площадке, отговаривая от смерти попадающихся ему потенциальных самоубийц. Он часто начинал свой разговор с обычной фразы “Can I help you in some way?” (Я могу вам как-то помочь?) Затем в процессе разговора Дон приглашал самоубийц к себе на чашечку чая.

Дон Ричи - гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

Дон даже наградили за его спасения медалью, причина награды звучала как «служению обществу по предотвращению самоубийств». Официально Ричи спас 164 человека, но его семья говорит, что в реальности спасенных душ было намного больше – более 400.

Дон получил еще несколько наград – “Гражданин года” от местного муниципалитета в 2010-м и награду Local Hero Award в 2011-м.

На вопрос почему он делал это несколько десятилетий своей жизни – Дон отвечал просто “невозможно просто сидеть и смотреть, как люди это с собой делают”.

Дон Ричи - гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

С 14-летнего возраста (с 1939 года) Дон служил на корабле и воевал во Второй мировой войне, был свидетелем капитуляции японского флота в 1945-м.

Дон Ричи - гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

После войны он работал продавцом страховок, осел недалеко от скалы The Gap, женился, у них родилось 3 дочери.

Дон спасал самоубийц до 2009 года (до своих 83-х лет) и сам умер в возрасте 86 лет. Про Ричи в Википедии есть отдельная статья, его второе имя: “Angel of The Gap”.

Дон Ричи - гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

Скала The Gap