Медики назвали зелень для профилактики сердечных заболеваний и рака

О пользе зелени для организма человека сказано и написано немало.Укроп, петрушку, зеленый лук многие используют в первых и вторых блюдах, а также в салатах. Зелень закидывают в супы и примешивают в соусы. Но, как оказалось, о пользе зелени многие из нас знают мало.По мнению медиков, зелень можно использовать для профилактики сердечных заболеваний и рака. Издание Информинг рассказывает о малоизвестных суперсилах обычной зелени, которую можно самостоятельно вырастить или купить на рынке.О том, что петрушка содержит антиоксиданты, кальций, железо, витамин С и витамин К, известно давно. Но не каждый знает, что полторы столовые ложки этой зелени обеспечивают необходимую суточную дозу. А также петрушка является мощным мочегонным и облегчает менструальные боли.Читайте на Информинг. Ру Названы 5 побочных эффектов чрезмерного употребления хлебаНе исключено, что именно петрушка когда-нибудь поможет победить некоторые виды рака. Дело в том, что в 2015 году ученые обнаружили в петрушке апигенин, флавоноид, которые способствуют уменьшению опухолей при агрессивной форме рака груди.Ученые провели эксперименты на мышах с человеческими клетками рака молочной железы, и заметили сокращение распространения метастазов. Такой эффект дало применение лютеолина, который есть в петрушке и тимьяне. Кроме того, петрушка положительно влияет на организм страдающих сахарным диабетом. В свою очередь укроп помогает от геморроя, кашля, бессонницы, невропатии и других проблем со здоровьем. Есть предположение, что укроп полезен для людей с диабетом, а также он способствует снижению уровня триглицеридов и холестерина.

Укроп богат на витамины, кальций, фолаты, рибофлавин, марганец и железо. Но для эффекта укроп нужно есть в большом количестве. Например, 9 граммов зелени обеспечит только 8% от суточной потребности человека в витамине С, 4% – от потребности в витамине А и 3% — железа.Зеленый лук подойдет для профилактики остеопороза и тромбоза. Три молодые луковички с перьями в день — суточная норма витамина К.То же самое можно сказать и о чесноке, лук-шнитте и порее. Все это — природные средства профилактики рака. Ученые заметили корреляцию между потреблением зеленого лука и риском развития миеломы, рака желудка, легких, простаты, эндометрия и колоректального рака.Кориандр или кинза – богатейший источник антиоксидантов. Приправленное зеленью кинзы блюдо можно меньше солить. В 2019 году было проведено исследование, в ходе которого изучалось действие экстракта C. Sativum на клетки рака простаты. В итоге было установлено, что это вещество способно уменьшить экспрессию генов злокачественных клеток.В другом лабораторном исследовании применялся экстракт из стебля, корней и листьев кориандра. Ученые наблюдали за его воздействием на клетки рака груди. Пока на этот счет есть только предположение.Также было проведено исследование влияния кориандрового сиропа на мигрени. 68 добровольцев разделили на две группы. Первая группа принимала его параллельно с традиционными лекарствами от мигрени. Контрольная группа пила только лекарства. В итоге выяснилось, что у людей из первой группы уменьшились интенсивность, продолжительность и частота приступов мигрени.Эфирное масло из листьев кинзы можно использовать как антигрибковое средство. Базилик, содержащий антиоксиданты, способствует процессу пищеварения и облегчает проявления простуды.Эфирное масло базилика помогает при стрессе, тревожности и депрессии, стимулируя нейротрансмиттеры, регулирующие гормоны счастья. Яндекс Дзен