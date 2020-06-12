Названа еще одна причина возведения Великой китайской стены

Недавно появился еще один факт, который объясняет причины возведения Великой китайской стены. Специалисты уверены в том, что данная постройка нужна была китайским властям для того, чтобы можно было без проблем контролировать любое передвижение людей через границу, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Больше всего вопросов у экспертов вызывал наиболее древний фрагмент стены – ее северная часть. Израильский археолог Гидеон Шеллах-Леви считает, что стена, постройка которой началась еще 3 столетии до нашей эры, была нужна для контроля границ. Вместе со своими коллегами ученый уверен в том, что данный фрагмент не возводился для того, чтобы можно было разделить места обитания оседлых людей и кочевников. Также стена высотой два метра и с сомнительным рвом не станет помехой для захватчиков, поэтому эта версия была отклонена. В новом исследовании эксперты пытались доказать, что власти таким образом собирались контролировать передвижение кочевников или же караванов. Эту теорию доказывает возраст северного участка, который получил название «стена Чингисхана». После проведения радиоуглеродного анализа удалось установить, что северный участок стены был построен примерно в 1000-1100 годах до нашей эры.Стоит отметить, что общая длина стены составляет 9 километров. Она возводилась на протяжении долгого времени и инициаторами выступали разные династии. В целом, Великая китайская стена строилась на протяжении практически двух тысячелетий. Некоторые участки действительно возводились для обороны. К их числу можно отнести каменные фрагменты, которые намного шире остальных частей стены. У других же участков могло быть совершенно иное назначение, которое ученые пытаются узнать до сегодняшнего дня.