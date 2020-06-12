49 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 823. Всего выздоровели 2 806 человек (+ 21 за сутки). Умерли 11 (за сутки скончавшихся нет). На лечении остаются 1 006 пациентов.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 22, Набережные Челны — 14, Альметьевский и Атнинский районы — по два. По одному обнаружили в Высокогорском, Елабужском, Нижнекамском, Нурлатском районах, в Зеленодольском — два, в Черемшанском — три.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 6 человек, от 30 до 50 — 18, от 50 до 60 — 9, от 60 до 70 — 12, от 70 до 80 — 3.

За последние сутки в России выявлены 8 987 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 220 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровели 269 370 человек.