Посол США от имени Трампа поздравил российский народ с Днем России

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Посол США в России Джон Салливан
РИА «Новости»
Посол США в России Джон Салливан от имени американского президента Дональда Трампа поздравил российский народ с Днем России. Соответствующий пост опубликован на странице диппредставительства в Twitter.
Он отметил, что в этот день Соединенные Штаты вновь подтверждают свое желание сотрудничать с РФ во имя мирной и процветающей жизни для граждан обоих государств.
Ранее президента России Владимира Путина также поздравил с Днем России Госсекретарь США Майк Помпео.
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