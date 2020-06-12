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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что для нее значит патриотизм, передает РИА «Новости».

По ее словам, это не только любовь к родине, ее культуре, природе, истории и людям, но также искреннее служение своей профессии.

При этом, здесь не важен статус, уровень или опыт работы, отметила Захарова.

«Кроме любви, которая предполагает, что принимаешь страну со всеми ее богатствами, … ты должен еще что-то и отдавать», — заключила официальный представитель российского МИДа.

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