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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что для нее значит патриотизм, передает РИА «Новости».
По ее словам, это не только любовь к родине, ее культуре, природе, истории и людям, но также искреннее служение своей профессии.
При этом, здесь не важен статус, уровень или опыт работы, отметила Захарова.
«Кроме любви, которая предполагает, что принимаешь страну со всеми ее богатствами, … ты должен еще что-то и отдавать», — заключила официальный представитель российского МИДа.
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