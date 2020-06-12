Скандальные звезды призвали посочувствовать Ефремову и прокляли тех, кто его «запер»

Никита Джигурда вместе с Алексеем Паниным считают, что пьяный актер, устроивший ДТП, пострадал из-за политических взглядов.

В деле актера Михаила Ефремова неожиданно вдруг появилась «политика». Во всяком случае скандально известный актер Никита Джигурда в этом просто уверен. На своей странице в Instagram он написал, что наркотики Ефрему могли подсыпать в алкоголь в баре.

«Я не исключаю, что Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты! Тем паче, что записи с камер наблюдения в баре, где выпивал смелый, не боящийся остро смеяться над Кремлем Ефремов, оказались вытерты», — обратил внимание своих подписчиков на этот факт Джигурда.

И тут же отметил, что точно так же в 2014 году поступили и с ним, причем «траванули». И произошло это после того, как Джигурда написал и разместил в соцети стихи «Ода тирану», выдает актер свою «политическую» версию. Очевидно Джигурда имеет в виду выступления в проекте «Поэт и гражданин», в котором Ефремов читает стихи Дмитрия Быкова «на злобу дня».

В аккаунте Джигурды размещено видео с пресс-конференции в НСН (Национальная служба новостей), где он вместе с другой звездой Алексеем Паниным, известным своими пьяными скандалами и эпатажем, защищают коллегу по цеху.

Также Джигурда считает, что именно российские власти, хоть и косвенно, но виновны в том, что Ефремов напился. «Жизнерадостный, суперталантливый Миша Ефремов, будучи артистом тонкой душевной организации, зная о лохотронной эпидемии COVID-19, испытывал огромные стрессы от этого тотального лохотрона!», — считает Джигурда, который дает понять, что у заслуженного артиста душа болела за запертых по квартирам россиян.

Себя Джигурда назвал «космическим адвокатом» незаслуженно обвиняемого Ефремова. Призвал посочувствовать актеру вместо того, чтобы полоскать и осуждать того. А заодно и свалил вину за то, что такими же нападками довели талантливого актера Владислава Галкина. Но главное Джигурда обвинил тех, кто «запер» бедного Мишу Ефремова. Обвинения сыпались в адрес тех, кто не отобрал водительские права у Ефремова, которого не раз ловили в пьяном виде за рулем, тех, кто отпускал совершивших ДТП детей высокопоставленных чиновников, а «Мишку держат», тех, кто наливал в баре и не вызвал такси. Одним словом, все виноваты, кроме самого Ефремова.

И надо признать, что многие пользователи поддержали Джигурду в соцсети, не говоря о постоянно поддакивающем во время конференции Алексее Панине. Напомним, ДТП со смертельным исходом было совершено Михаилом Ефремовым 8 июня. Суд отправил заслуженного артиста под домашний арест.