Турция приняла протоколы безопасности Всемирного совета по путешествиям и туризму

Стандартизированные протоколы здравоохранения и гигиены, подготовленные WTTC, основаны на указаниях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний, и призваны направлять отрасль по мере ее восстановления после последствий вспышки.

«Турция рада, что WTTC выводит свои усилия на глобальный уровень», — сказал министр культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

В отдельном сообщении, Министерство туризма Турции опубликовало руководство для гидов, которое включает в себя обучение правилам гигиены во время пандемии, сообщает Diken. Согласно руководящим принципам, гиды должны носить маски, призывать туристов соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Гидов также просят воздержаться от громких разговоров или криков.

Ожидается, что туристические гиды с симптомами COVID-19, такими как лихорадка, кашель, насморк, одышка, должны пройти проверку у медицинских работников, и им не разрешат работать в течение по крайней мере 14 дней.

Добавим, что туристический сектор Турции, привносящий значительный вклад в экономику, сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Кроме того, Эрсой заявил на прошлой неделе, что Турция планирует возобновить международный туризм с середины июня.