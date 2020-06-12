Названы 5 побочных эффектов чрезмерного употребления хлеба

С детства каждый знает, что хлеб — всему голова, поэтому к главному продукту на столе необходимо относиться бережно. Но вот о том, что кушать его надо в меру и не злоупотреблять, научили, к сожалению, не всех.

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Многие современные люди настолько любят хлеб, что кушают с ним даже макароны, не говоря уж о другой калорийной еде. Кроме того, он — главный компонент домашнего фастфуда. Речь о знаменитых бутербродах и тостах. С любимой колбаской можно незаметно для себя скушать приличное количество канапе.

А что уж говорить о ресторанах и кафе! Там хлеб просто потрясающий, по эксклюзивным рецептам, и часто подается как комплимент от шефа. В ожидании заказанного блюда можно умять всю корзинку и только потом «опомниться»…

Так чем же грозит чрезмерное употребление хлеба и почему особо на него не стоит налегать? Диетолог Лора Занини выделила 5 побочных эффектов, с которыми можно столкнуться.

Чувство голода

Хлеб изобилует углеводами, а белый еще имеет и высокий гликемический индекс. А именно такие продукты увеличивают чувство голода и способствуют перееданию. Причем, контролировать аппетит в случае с ароматной буханкой хлеба довольно сложно.Уровень сахара в крови резко возрастает

Несколько кусочков хлеба способны в конечном итоге к повышению уровня сахара в крови. А это, как известно, раз за разом повышает риски развития сахарного диабета.

«Белый бутербродный хлеб — это рафинированное зерно, а не цельное. Оно имеет высокий гликемический индекс и может напрямую привести к повышению уровня сахара в крови», — поясняет диетолог Лори Занини.

Набор лишнего веса

Помимо риска диабета и невероятного желания съесть больше за один прием пищи хлеб может привести и к быстрому ожирению. В нем, особенно в белом, нет клетчатки и питательных веществ. Это значит, что человеку после такого хлеба очень быстро хочется кушать. Он снова садится за стол, берет ломоть свежеиспеченной булки — замкнутый круг!

Запоры

При чрезмерном потреблении хлеба пищеварительная система начинает давать сбои. Первый из них — запоры. Они непременно дают о себе знать, так как в белом хлебе почти нет клетчатки. Запоры могут стать регулярными и слабительное не спасет, если не проконсультировать с диетологом и не уменьшить порцию хлеба.Вздутие живота

В любом хлебе много натрия — его используют хлебопекари для придания хлебобулочным изделиям вкуса. Однако употребление соли вместе с пустыми углеводами может привести к повышенному газообразованию и вздутию живота.

Диетолог не призывает отказываться от хлеба, так как он дает необходимую энергию. Вот только выбирать его надо правильно. Оптимально кушать ржаной или цельнозерновой и не злоупотреблять. Оптимальное количество — не более 1-2 кусочков хлеба за один прием пищи.

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