Под Европой обнаружен аналог Йеллоустоуна, активность которого возрастает

Данные о возрастающем вулканизме в Европе были получены специалистами Соединенных Штатов после анализа информации, полученной от новой системы GPS-мониторинга. Проблема заключается в наличии древнего плюма, который упирается в литосферу в области немецкого горного массива Айфель. В этом регионе достаточно много неглубоких вулканических кратеров, которые сегодня заполнены водой.

13 тыс. лет назад на территории произошло крупное вулканическое событие, которое стало причиной исчезновения местной цивилизации. Продолжительное время система «спала», однако недавно, согласно информации группы экспертов из Университета Невады, Рено и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, последовало пробуждение древнего плюма.

Продолжительное время геологии верили, что взрывы в Айфеле больше никогда не повторятся. Видимо, все они ошибались. Для получения реальной картины относительно обстановки в регионе были объединены данные из коммерческих и частных GPS-систем, разбросанных по всей Западной Европе. Как выяснилось, поверхность поднимается с невероятными темпами. В процессе деформации могут быть затронуты Люксембург, восток Бельгии и провинции на юге Нидерландов.

Общая картина действительно пугающая. Исходы ситуации могут быть разными:землетрясения или мощнейший взрыв. Несмотря на поднятие магмы, сам выброс может случиться нескоро, успокаивают ученые.