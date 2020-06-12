В Южной Каролине супружеская пара обнаружила зуб мегалодона размером с ладонь

Американка позвала мужа, чтобы он взглянул на находку. Пара была весьма взволнована и вместе с тем напугана: не каждый день удается познать размеры тварей, обитавших в далеком прошлом. Удивительно, что останки находились на поверхности земли, а не где-то в морских глубинах или хотя бы глубоко в почве.

Длина зуба составила 14,5 см, а вес – почти полкилограмма. Семья захотела оставить находку у себя, чтобы каждый раз даваться диву и вспоминать того самого глубинного монстра – мегалодона. По словам пары, зуб просто невероятный. Они до сих пор не могут поверить, что обладают предметом возрастом около пяти миллионов лет.

Известно, что когда-то прибрежные участки Южной Каролины находились под водой. Как итог, ученые часто находят здесь различные останки древних животных. Однако, несмотря на богатство фауны в те времена, найти элементы скелета мегалодона – большая удача.

Мегалодоны представляли собой гигантских акул семейства Otodontidае, которые вымерли примерно три миллиона лет назад. Мегалодон считается самой крупной рыбой всех времен. Его размеры были определены путем анализа останков, которых насчитывается немало (от зубов до позвонков). Возможно, некоторые сведения об огромной акуле ложные или преувеличенные: все-таки создание вымерло достаточно давно. Расчеты говорят, что длина рыбы составляла примерно 15 метров, а вес достигал 47 тонн.

Анализ зубов рассказал о том, что мегалодоны ели мелких китообразных, ластоногов и больших рыб. Челюсти сжимались с силой 10,8 тонны. Этого достаточно, чтобы перекусить небольшого кита.