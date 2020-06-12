Разгадана загадка «параллельного мира», обнаруженного в Антарктике

|Некоторое время назад многие СМИ писали об обнаружении на территории Антарктики энергетических частиц, которые якобы могли попасть на нашу планету из параллельного мира. Новые исследования позволили не только более детально изучить аномалию, но и выяснить ее природу, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Во время исследования лучей, поступающих из космоса на Землю, ученые и не ожидали увидеть, что имеются также лучи, исходящие из нашей планеты. Вследствие подобных аномалий эксперты решили, что существует зеркальная вселенная, состоящая из антиматерии. В определенном участке космического пространства время может течь в обратном направлении. Подобная теория не выглядит научной и до конца обоснованной, поэтому ученые продолжили свою работу.
С 2006 года на высоте 37 км работает устройство ANITA, которое является набором радиоантенн, прикрепленных к воздушному шару в Антарктике. Оборудование использовалось учеными для регистрации тех самых космических лучей нейтрино. Только в 2016 и 2018 годах удалось сделать это. Как было выяснено изначально, нейтрино пришли не из космоса, однако имели признаки высокоэнергетических частиц.
Высокоэнергетические нейтрино возникают в рамках процессов в сверхновых звездах. Частицы могут преодолевать большие расстояния и не взаимодействовать с другими элементами, однако в условиях Земли это практически невозможно.
Ученые пришли к выводу, что нейтрино действительно поступили с неба, а затем отразились от снежной глади. Вернее, могло произойти отражение от фирна – нечто среднего между снегом и льдом. Эту поверхность можно назвать притоптанным снегом.