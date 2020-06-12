Разгадана загадка «параллельного мира», обнаруженного в Антарктике

Во время исследования лучей, поступающих из космоса на Землю, ученые и не ожидали увидеть, что имеются также лучи, исходящие из нашей планеты. Вследствие подобных аномалий эксперты решили, что существует зеркальная вселенная, состоящая из антиматерии. В определенном участке космического пространства время может течь в обратном направлении. Подобная теория не выглядит научной и до конца обоснованной, поэтому ученые продолжили свою работу.

С 2006 года на высоте 37 км работает устройство ANITA, которое является набором радиоантенн, прикрепленных к воздушному шару в Антарктике. Оборудование использовалось учеными для регистрации тех самых космических лучей нейтрино. Только в 2016 и 2018 годах удалось сделать это. Как было выяснено изначально, нейтрино пришли не из космоса, однако имели признаки высокоэнергетических частиц.

Высокоэнергетические нейтрино возникают в рамках процессов в сверхновых звездах. Частицы могут преодолевать большие расстояния и не взаимодействовать с другими элементами, однако в условиях Земли это практически невозможно.

Ученые пришли к выводу, что нейтрино действительно поступили с неба, а затем отразились от снежной глади. Вернее, могло произойти отражение от фирна – нечто среднего между снегом и льдом. Эту поверхность можно назвать притоптанным снегом.