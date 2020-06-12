Власти Крыма объявили дату начала бронирования отдыха для россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Россиянам можно начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Там рассказали, что число обращений от жителей России, которые интересуются отдыхом на крымских курортах выросло в 20 раз.
Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Однако в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня на полуострове также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Въезжающие в Крым граждане больше не обязаны сдавать тест на COVID-19
— Крым отменяет карантин для приезжающих из других регионов
Источник