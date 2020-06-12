Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 23, м. Луцьк – 5, Камінь – Каширський район – 4, Ратнівський район – 4, м.Ковель – 4, Ковельський район – 2, Ківерцівський район – 2, Турійський район – 2, м.Нововолинськ – 1. За добу одужало 49 осіб. Два випадки хвороби завершились летально (м.Ковель та Камінь – Каширський район).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 12 червня в області зареєстрували 1313 випадків COVID-19. Одужало 379 осіб. 40 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 248 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;

м.Ковель – 209 випадків, в тому числі 7 летальних;

Ковельський район – 23 випадки, в тому числі 1 летальний;

Ківерцівський район – 171 випадок, в т.ч. 6 летальних;

м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 21 випадок;

Володимир-Волинський район – 143 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Камінь-Каширський район – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Маневицький район – 58 випадків, в тому числі 3 летальних;

Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;

Горохівський район – 36 випадків;

Любомльський район – 23 випадки;

Турійський район – 19 випадків;

Ратнівський район – 18 випадків;

Любешівський район – 13 випадків.

Локачинський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків.

За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9368 осіб, в тому числі за останню добу – 329 осіб.