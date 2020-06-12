Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики по случаю Дня России.

«В новых исторических условиях, связанных с развитием полицентричности и нарастанием международной напряженности, Российская Федерация демонстрирует усиление своих позиций», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте казанского Кремля.

В тексте отмечается, что Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур, религий. Этот цивилизационный уклад делает жителей России более сильными и конкурентными, позволяет вести суверенную политику.

Минниханов привел в пример яркие страницы воинской доблести и трудового героизма жителей республики во время Великой Отечественной войны, а также напомнил о весомой роли в истории страны Татарской АССР, 100-летие образования которой отмечается в 2020 году.

«Новым импульсом для развития страны как социального государства, в котором главной ценностью и богатством выступает человек, призвано стать предстоящее общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации», — говорится в поздравлении.