Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи…
Sergei Chirikov/Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Соответствующая телеграмма размещена на сайте главы республики.
Белорусский президент подчеркнул, что этот день является символом мощи и величия России, гордостью за ее многовековую историю.
По словам Лукашенко, в Белоруссии с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны.
Он отметил, что залогом современных и новых достижений является вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству.
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