«У нас более образованное население»: власти Петербурга объяснили особый подход к борьбе с коронавирусом

Снимать ограничения в Северной столице будут дольше по сравнению с Москвой

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказывая о том, как в городе будет проходить снятие коронавирусных ограничений, призвал не сравнивать Северную столицу в Москвой. По его словам, город как во введении карантинных мер, так и в их снятии, руководствуется другими принципами, потому что в Северной столице «более образованный и квалифицированный состав населения».

«Москва раньше стартовала: вирус привел к увеличению заболеваний в Москве где-то на две недели раньше, чем в Петербурге. Во-вторых, нельзя сравнивать Москву и Петербург: мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва, и на наш взгляд, это оправданно. Не потому что мы умнее. А потому что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный, образованный и квалифицированный состав населения», — заявил Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чиновник также пояснил, что отказ от жестких ограничений, таких как закрытие крупных предприятий и введение пропускной системы, приводит к тому, что и отменять действующие меры будут медленнее и дольше, чем в Москве, чтобы не получить новую вспышку заболеваемости.

Согласно решению властей Петербурга, с ближайшего понедельника, 15 июня, в городе откроются крупные мебельные салоны, библиотеки (их можно будет посещать по записи) и научные учреждения. Кроме этого, будут увеличены группы в дежурных детских садах, гражданам разрешат заниматься спортом на улице, а профессиональным спортсменам — в помещении.

Второй этап снятия ограничений намечен в Петербурге на конец июня. Он предполагает возобновление навигации по рекам и каналам, но без пассажиров. Будут сняты ограничения на работу салонов красоты (исключительно по предварительной записи и с перерывами между посетителями в 20 минут), стоматологических клиник, детских и спортивных площадок, некоторых парков, музеев и зоопарков.

Тем временем в Москве многие жесткие ограничения были сняты 9 июня. Были отменены режим самоизоляции, графики прогулок, и система электронных пропусков. В городе заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Каршеринг, функционировавший только в режиме длительной аренды, начал работать без ограничений. Театрам, концертным организациям и циркам разрешили проводить репетиции творческих коллективов. Отменили ограничения на посещение кладбищ.

Согласно последним данным, в Петербурге за весь период распространения коронавируса было выявлено 19,7 тысяч заболевших, 520 человек скончались. Город стабильно находится на третьей строчке после Москвы и Московской области по числу заражений.