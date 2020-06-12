Что изменилось на российском рынке труда в мае и что произойдёт в июле 2020

В мае ситуация с зарплатами улучшилась. По данным ГородРабот.ру средняя зарплата в России выросла на 5% и составила 39 600 рублей. (Подробнее — в разделе «Статистика»).

После отмены режима самоизоляции люди выходят на работу. В некоторых сферах бизнеса произошёл сдвиг ? работодатели начали активно искать сотрудников.

Поэтому количество вакансий на ГородРабот.ру по сравнению с апрелем увеличилось. Прямо сейчас на сайте более 1 600 000 предложений работы в России ? со 150 джобсайтов, в том числе hh.ru, Труд.всем, SuperJob и других.

Какие профессии востребованы в начале лета 2020

ГородРабот.ру провёл анализ и выяснил, что сферы, где в апреле наблюдался спад, снова пополнились предложениями о работе.

В мае количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR выросло на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. IT-компании выставили на 25% больше вакансий, чем в апреле.

Выросло количество вакансий для рабочих ? на 21%, строителей ? на 17%, страховщиков, водителей, логистов ? на 14%, сотрудников производственных предприятий ? на 9%, администраторов ? на 6%, а также менеджеров и продавцов ? на 3%.

Самыми востребованными специалистами в мае 2020 года стали:

• Менеджер ? средняя зарплата в России 34 600 рублей.

• Водитель ? 54 700 рублей.

• Врач ? 39 600 рублей.

• Инженер ? 40 600 рублей.

• Продавец ? 24 500 рублей.

• Машинист ? 65 700 рублей.

• Слесарь ? 39 300 рублей.

• Менеджер по продажам ? 41 700 рублей.

• Оператор ? 31 000 рублей.

Как растёт безработица

Несмотря на увеличение количества вакансий, безработица продолжает расти. К июню 2020 года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 2 200 000 человек. Для сравнения ? в конце апреля работу искали 1 243 000 человек.

Напомним ? пособие по безработице выросло. Сейчас максимальные выплаты для безработных составляют 12 130 рублей.

Такой рост связан с ликвидацией компаний ? за период самоизоляции уволено большое количество людей.

Однако есть и хорошие новости. Уже сейчас в некоторых регионах постепенно открывают парикмахерские и салоны красоты. Готовятся к открытию рестораны, непродовольственные магазины и фитнес-клубы. В столице с 9 июня 2020 отменили режим самоизоляции.

В июне откроют двери санатории. В июле авиакомпании возобновят международные рейсы.