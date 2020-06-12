В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

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Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.

Глава ассамблеи МУС Квон О Гон считает принятые Трампом меры беспрецедентными. По его мнению, они подрывают стремление суда бороться с безнаказанностью.

«Я призываю всех ключевых партнеров Римского статута еще раз заявить о своей неумолимой приверженности принципам и ценностям, заложенным в этом статуте», — цитирует его РИА «Новости».

Также МУС выпустил отдельное заявление, в котором говорится, что суд продолжит работать и стоять на стороне своих сотрудников.

Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы. Также членам семей обвиняемых будут отказывать в посещении США.

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