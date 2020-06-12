В Україні може з’явитися ще один правоохоронний орган

Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу. Таке рішення незабаром повинен ухвалити уряд. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

«Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу, що дасть можливість ефективно протидіяти недопускам інспекторів на підприємства, які вони перевіряють. Зокрема, за недопуск доведеться сплатити штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відбути виправні роботи або ж бути арештованим на строк до 6 місяців», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення уряд повинен ухвалити найближчим часом.

«Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадатиме під дію статті 343 ККУ. Вона передбачає штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до 6 місяців. Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров’я чи майно – їхнє або їх близьких», — йдеться у повідомленні.