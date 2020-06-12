Родные погибшего водителя отказались от помощи Ефремова

Родные и близкие Сергея Захарова, погибшего в дорожной аварии в центре Москвы, заявили, что не примут денег от виновника ДТП — актера Михаила Ефремова. Об этом заявил представляющий их интересы адвокат Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия-1».

«Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: „Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя“», — цитирует РИА «Новости» Добровинского.

Авария, в результате которой погиб водитель фургона 57-летний уроженец Рязани Захаров, произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA. Захаров скончался в больнице. Сначала в отношении актера возбудили дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, но впоследствии обвинение ужесточили. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Как оказалось, в момент аварии актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о торговле наркотиками.