В Алтайском крае смягчили ряд запретов из-за коронавируса

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой о соблюдении масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора в период ослабления ограничительных мер. Об этом сообщает сайт мэрии.

Карантин в Алтайском крае и Барнауле, последние данные

Мэр напомнил, что в регионе стартовал первый этап снятия ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Указом губернатора отменена обязательная самоизоляция для прибывающих в Алтайский край, отменяются ограничения по выходу из дома для граждан до 65 лет, можно заниматься спортом на открытом воздухе, сохраняя социальную дистанцию», — отметил глава города.

Франк отметил, что принимаемые меры являются только первыми шагами на пути по возвращению к обычной жизни.

«Я благодарю всех горожан за терпение и ответственность, проявленные в этот непростой для всех нас период. В то же время хочу напомнить, что, несмотря на ослабление ограничительных мер необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», — сказал он.

Мэр напомнил, что в городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме «навынос».

«Уважаемые барнаульцы, в краевой столице ежедневно регистрируются заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Важно не допустить новых вспышек заболевания. И здесь одной из важнейших остается самодисциплина. Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!», — подытожил глава города.

На аппаратном совещании в правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.

Дело в том, что эпидемиологическая обстановка в крае довольно нестабильная. Ежедневно прибавляется по 70-80 новых заболевших COVID-19. Регион готов к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек в ковидных госпиталях.

Как сказал губернатор, «тонкий момент, зависящий от многих факторов, — это распространение болезни». В том случае, если этот показатель будет выбиваться, возможен возврат к мерам ужесточения. Это придется сделать, если ситуациявыйдет из под контроля.

На своей страничке в Инстаграме Виктор Томенко вновь призвал всех жителей Алтайского края соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во всех местах с массовым пребыванием людей и применять другие меры профилактики коронавируса.