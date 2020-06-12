Жители Новосибирска настаивают на отмене ограничений

В Москве сегодня сняли режим самоизоляции и отменили пропускную систему; в Новосибирске ограничения действуют до конца июня, а жители города требуют смягчения по примеру столицы.

Отменят в Новосибирске карантин или нет, свежие данные

Жители Новосибирска требуют снятия карантинных мер после ослабления режима в Москве. Своё негодование пользователи социальных сетей высказывают в сообществе «АСТ-54» под заметкой о прекращении режима самоизоляции и пропускной системы в столице. По их мнению, если подобные меры приняты в Москве, то непременно должны быть исполнены в Новосибирске. «Москва прошла лихие коронавирусные. Хочу как в Москве!» – иронизирует в комментариях Рустам.

Впрочем, некоторые новосибирцы так до конца и не поняли, почему именно сейчас в столице решили резко снять большую часть карантинных мер.

«То есть даже не снижение, а прирост снизился? И это повод снимать все ограничения? Я конечно все понимаю, но это финиш», – возмущается Михаил (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. ред.).

Многие комментаторы резонно подмечают, что эпидемия коронавируса в Москве, как и в России в целом, ещё не закончилась. Это действительно так – в тот самый день, когда мэр Сергей Собянин объявил о послаблениях, в столице выявили больше 2 тысяч новых заражённых. Каждые сутки в регионе от осложнений умирает не меньше 50-60 пациентов.

Также есть те, кто искренне рад за москвичей и ждёт прихода «оттепели» в Сибири или просто довольно тонко иронизирует над сложившейся ситуацией.

«Как я рада за Москву, вот молодцы! Все меры приняли, кароновирус победили, здравоохранение справилось. Даже горы трупов нет, и пенсионеры все живы слава Богу! – пишет пользователь Inna Inna.

На следующей неделе в Новосибирске могут открыться торговые центры, хотя губернатор и предупредил, что они будут последними в очереди на снятие ограничений. Тем временем представители ТРЦ говорят, что каждый день простоя приносит им миллионные убытки. Так, только один торгово-развлекательный центр «АУРА» может потерять около 300 миллионов рублей из-за ограничительных мер, принятых в регионе ещё в конце марта.

«Размер упущенной прибыли по итогам двух месяцев составил 197 миллионов, а по итогам июня мы можем потерять до 300 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ТРЦ.

На примере «АУРЫ» мы разобрали, из чего складываются потери торгово-развлекательных центров. Цифры получились впечатляющими.

По итогам апреля и мая выплаты по банковским кредитам ТРЦ составили более 92 миллионов, ещё 21,6 миллиона — это расходы на управление торговым центром, 15,5 миллиона были затрачены на эксплуатацию объекта (клининг, охрана, обслуживание инженерных систем). Расходы на коммунальные услуги по итогам двух месяцев превысили 7,2 миллиона, а расходы на фонд оплаты труда — 7,7 миллиона.