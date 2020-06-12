В регионы доставлена первая партия препарата «Авифавир»

На сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщается о поставке первой партии препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы.

«Авифавир» — это первый зарегистрированный в России препаратом против коронавируса. Также он является одним из двух препаратов в мире, зарегистрированных от COVID-19.

Пока препарат поставлен в клиники и фармацевтические организации семи регионов: Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Екатеринбурга.

В ходе клинических испытаний было доказано, что «Авифавир» блокирует механизмы размножения коронавируса. Так, по итогам первых четырёх дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавирр», имели отрицательный тест на коронавирус. Это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К десятому отрицательный тест был у 90% больных.

«Авифавир» маркируется цифровым кодом Data Matrix. Его подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак», отмечают в РФПИ.

«Авифавир» будут продавать или нет

Для россиян препарат будет бесплатным. На прошлой неделе состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который доложил президенту о производстве препарата «Авифавир» и перспективах его широкого использования.

«Что касается препаратов. Как вы знаете, вначале вообще не было препаратов для борьбы с коронавирусом, и мы сфокусировались на поиске наиболее эффективных препаратов, которые бы помогли нашим медикам защищать граждан. Совместно с компанией «ХимРар» мы на паритетных основах в рекордные сроки создали компанию, которая стала производить «Авифавир». Это препарат, подавляющий размножение вируса. Минздрав на прошлой неделе зарегистрировал этот препарат, он стал первым в России зарегистрированным препаратом против коронавируса», — сообщил Кирилл Дмитриев главе государства.

Однако в свободную продажу «Авифавир» пока не поступит — он будет назначаться медиками при лечении в стационаре. Сейчас специалисты проводят финальный этап клинических исследований лекарства. В нем принимают участие 330 пациентов из разных городов России. Тем временем, в РФПИ заявили, что при необходимости готовы увеличить производство «Авифавира» до 2 миллионов курсов в год.