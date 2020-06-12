Что изменилось на российском рынке труда в мае и что произойдёт в июле 2020

В мае ситуация с зарплатами улучшилась. По данным ГородРабот.ру средняя зарплата в России выросла на 5% и составила 39 600 рублей. (Подробнее — в разделе «Статистика»).После отмены режима самоизоляции люди выходят на работу. В некоторых сферах бизнеса произошёл сдвиг – работодатели начали активно искать сотрудников. Поэтому количество вакансий на ГородРабот.ру по сравнению с апрелем увеличилось. Прямо сейчас на сайте более 1 600 000 предложений работы в России – со 150 джобсайтов, в том числе hh.ru, Труд.всем, SuperJob и других.Какие профессии востребованы в начале лета 2020ГородРабот.ру провёл анализ и выяснил, что сферы, где в апреле наблюдался спад, снова пополнились предложениями о работе.В мае количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR выросло на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. IT-компании выставили на 25% больше вакансий, чем в апреле.Выросло количество вакансий для рабочих – на 21%, строителей – на 17%, страховщиков, водителей, логистов – на 14%, сотрудников производственных предприятий – на 9%, администраторов ? на 6%, а также менеджеров и продавцов – на 3%.

Самыми востребованными специалистами в мае 2020 года стали:• Менеджер – средняя зарплата в России 34 600 рублей.• Водитель – 54 700 рублей.• Врач – 39 600 рублей.• Инженер – 40 600 рублей.• Продавец – 24 500 рублей.• Машинист – 65 700 рублей.• Слесарь – 39 300 рублей.• Менеджер по продажам – 41 700 рублей.• Оператор – 31 000 рублей.Как растёт безработицаНесмотря на увеличение количества вакансий, безработица продолжает расти. К июню 2020 года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 2 200 000 человек. Для сравнения – в конце апреля работу искали 1 243 000 человек.Напомним – пособие по безработице выросло. Сейчас максимальные выплаты для безработных составляют 12 130 рублей. Такой рост связан с ликвидацией компаний – за период самоизоляции уволено большое количество людей.Однако есть и хорошие новости. Уже сейчас в некоторых регионах постепенно открывают парикмахерские и салоны красоты. Готовятся к открытию рестораны, непродовольственные магазины и фитнес-клубы. В столице с 9 июня 2020 отменили режим самоизоляции.В июне откроют двери санатории. В июле авиакомпании возобновят международные рейсы.