Ефремов отказался извиняться перед семьей погибшего в ДТП мужчины

Актер Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом стало известно накануне после длительного допроса в следственном комитете.На видео журналисты расспрашивают Ефремова о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем. Артист рассказал про подписку о неразглашении.Тогда Ефремова стали спрашивать, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.«Вам никто не мешает извиниться!», «Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — задали вопрос репортеры.

Эти просьбы Ефремов проигнорировал и вместе с полицейскими скрылся в своей квартире.Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день. Помимо алкоголя, в крови актера были обнаружены следы наркотиков.По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». В рамках этого дела было возбуждено еще одно, по факту сбыта наркотиков, но в нем актер проходит в статусе свидетеля. 9 июня решением суда Ефремова заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца. Актеру грозит от 5 до 12 лет заключения.