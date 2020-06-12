12 июня отмечается несколько церковных праздников

Наш сайт n4k.ru собрал информацию о церковных праздниках, которые отмечаются сегодня, 12 июня 2020 года. Змеиный праздник отмечается 12 июня 2020 года (по старому стилю – 30 мая). По церковному календарю это дата почтения памяти преподобного Исаакия Далматского, игумена.Какой церковный праздник сегодня, 12.06.2020Считается, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Отсюда и пошло народное название дня «змеиный праздник».Исаакий жил в IV веке. Он был монахом-отшельником. Обитал недалеко от города Константинополя. В то время римский правитель Флавий Юлий Валент был поборником арианской ереси, всячески ее распространял и поддерживал единомышленников. Христианские храмы, в которых проповедовали иное, по его приказу закрывали, переделывали в конюшни или совсем разрушали. Служителей и прихожан преследовали.Глядя на подобные бесчинства, Исаакий не выдержал и пришел в город поддержать своих братьев и сестер, открыть глаза правителю на его заблуждения. В то же время к городу приближалась армия царя Феодосия, который уже полонил Фракию. Когда войско было готово выступить навстречу противнику, Исаакий трижды останавливал правителя и предупреждал, что если тот не откроет храмы, не миновать ему поражения и гибели от огня. Вскоре до Константинополя долетело известие, что побежденный Валент бежал, был найден в сарае и сожжен. Так свершилось предсказание благочестивого монаха. В его честь новый правитель приказал построить обитель, а Исаакия назначить игуменом. После долгих праведных лет святой в 383 году с миром отошел к Господу, а монастырь назвали Далматским – по имени его преемника.

Утром трава без росы – вечером будет дождь.На рассвете и закате солнце чистое, бледно-розового или золотистого цвета, значит, ближайшие дни будут погожими. По православному календарю праздник сегодня, 12 июняПо церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось — император погиб, а монаха стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем, по имени ученика Святого — Далмата. Скончался он в 383 году.По православному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.