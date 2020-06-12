В Красноярске продлены ограничения из-за коронавируса

В Красноярском крае ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, продлили до 12 июля. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Соответствующий указ сегодня подпишет губернатор Александр Усс.«По результатам докладов минздрава края и Роспотребнадзора оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о продлении действующих ограничительных мер»,— уточнили в правительстве.

В ближайший месяц работу не смогут возобновить заведения общепита, торговые и торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми крупные магазины, детские сады, фитнес-центры и пр. После прохождения первого этапа по снятию ограничений, открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и предприятия бытовых услуг.Напомним, ограничительные меры действуют в Красноярском крае с 1 апреля. За нарушение режима самоизоляции предусмотрено административное наказание – штраф от 1 до 3 тыс. руб.В регионе зарегистрировано почти 5,8 тысячи случаев заражения COVID-19.