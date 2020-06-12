Цена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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