Американский самолет-разведчик подлетал к базе российского ВМФ в Сирии

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Argentine Navy/Reuters

Американский противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon подлетел на расстояние не менее 34 км к базе российского ВМФ в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолет был замечен в 22 км от побережья недалеко от базы ВМФ РФ в Средиземном море. Полет P-8A Poseidon продолжался около двух часов на высоте 4 тыс. метров над международными водами Средиземного моря. К российской базе он приближался на расстояние 34 км.

Как отмечает агентство, это уже четвертый случай с начала месяца, когда самолет США пролетает вблизи российских баз в Сирии.

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