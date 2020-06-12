В Татарстане начали чипировать животных

В Татарстане запустили систему единой идентификации животных. Чипирование новорожденных телят началось на этой неделе в двух пилотных районах — Арском и Балтасинском. Накануне на одной из ферм в Арском районе проверили, как идет процесс.

Телятам на одно ухо устанавливают бирки с уникальным номером и QR-кодом, а на другое — электронные чипы, зарегистрированные в единой информационной системе. Окончательную регистрацию произвела ветеринарная служба района, которая подтвердила наличие животных и завела на них ветеринарные паспорта. Туда будут вносить данные о всех проводимых мероприятиях.

С паспортом животного сможет ознакомиться любой желающий. Для этого нужно будет навести телефон на QR-код. Оператором по внедрению программного продукта является республиканский информационно-вычислительный центр (РИВЦ), сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Система дает полную прозрачность и открытость данных по ферме не только для руководителя предприятия, но и для специалистов министерства и ветеринарных служб. Покупатель тоже будет иметь возможность проверить, откуда мясо животного, где выращено, было ли животное здорово и какие ветеринарные мероприятия проводились. Для тех, кто работает честно и открыто, бояться нечего», — отметил директор агрофирмы Марат Каримов.