В МИД КНДР считают отношения с США безнадежными

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Глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон заявил, что отношения КНДР и США стали безнадежными с момента проведения первого саммита стран в 2018 году, передает центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его мнению, еще два года назад в воздухе витала надежда на улучшение сотрудничества США и КНДР. Однако по прошествии времени страны «вернулись к безнадежности».

«Отношения вернулись к безнадежности, характеризующейся нарастающим ухудшением», — констатировал Ли Сон Гвон.

Саммит США – Северная Корея состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ.

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