Возможность получения пособия по безработице в России продлили на 3 месяца

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РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому был продлен срок выплаты пособий по безработице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данная мера коснется тех, у кого период выплаты данного пособия завершился 1 марта.
Российские граждане смогут получать пособия по безработице в течение трех месяцев.
«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин», — уточнили в пресс-службе кабмина.
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