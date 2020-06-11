Байден пригрозил Трампу военным переворотом

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Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден, коллаж «Газеты.Ru»

Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах в президенты от демократической партии Джо Байден заявил, что действующего главу государства Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать итоги голосования. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Политик подчеркнул, что многие в американских Вооруженных силах выступают против стремлений Трампа милитаризировать страну.

Ранее у американского лидера и главы Пентагона Марка Эспера возник конфликт из-за отказа Эспера привлечь военных для подавления беспорядков, возникших после смерти Джорджа Флойда.

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