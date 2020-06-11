В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такой режим могут «включать» в выходные дни.

«Есть формат в том числе „плавающего“ режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, „плавающие“ какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует <…> и может использоваться», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По его словам, походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать. Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 779 случаев заражения коронавирусом, из них 36,8% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 502 436 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 436), Московская область (724), Свердловская область (312), Санкт-Петербург и Нижегородская область (по 303 случая).

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 774. Всего выздоровели 2785 человек (плюс 18 за сутки). Умерли 11 (плюс 1 за сутки).