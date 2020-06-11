МВФ предположил рост внешнего долга Украины до 93%

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РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что внешний долг Украины может вырасти до 93% в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным фонда, этот показатель изменится из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19, а также частично под влиянием падения курса гривны.

При этом в 2019 году внешний долг страны составлял 78,8% ВВП. Согласно ожиданиям МВФ, к 2025 году этот показатель снизится до 61% ВВП.

Кроме того, МВФ прогнозирует, что в 2020 году ВВП страны упадет на 8,2%. Прогноз по украинской инфляции остался неизменным: 4,5% и 7,2% в 2020 и 2021 годах соответственно.

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