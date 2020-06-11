Глава МИД Украины призвал Евросоюз усилить санкции против РФ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине, 2 июня 2020 года

Fabrizio Bensch/Pool via AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь попросил Евросоюз усилить санкции в отношении России. Об этом сообщает сайт украинского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление он сделал во время заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП).

«Министр обратил особое внимание на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита «нормандской четверки», ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов», — указано в сообщении.

В министерстве также указали, что Кулеба на данном заседании призвал ЕС усилить «международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву», для того, чтобы «реально изменить ситуацию».

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