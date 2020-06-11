Экс-глава офиса Зеленского обвинил президента в погружении Украины в хаос

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан и президент Владимир Зеленский во время…

РИА «Новости»

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое увольнение. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что рад своему уходу с должности, поскольку он «не будет иметь отношения к хаосу», в который Украину «бросает» Зеленский.

Экс-глава офиса президента добавил, что за полгода деятельности смог обеспечить концентрацию абсолютной власти на Украине демократическим путем.

«Которую Вы (Владимир Зеленский. — примечание «Газеты.Ru») за четыре месяца превратили в посмешище», — написал Богдан.

По его мнению, Зеленский променял «на теплую ванну для себя», а также «дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей», которые им манипулируют, «мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции».

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