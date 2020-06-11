В США обвинили Россию в воздействии на Международный уголовный суд

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Mike Corder/AP

Генпрокурор США Уилльям Барр заявил, что американские власти обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС), передает РИА «Новости».

По словам Барра, зарубежные силы, в частности Москва, используют МУС в собственных интересах.

Барр отметил, что МУС стал не более чем политическим инструментом, который используется для манипуляций «внешней политикой демократических суверенных стран».

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