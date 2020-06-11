Учения НАТО на Балтике: Балтфлот поднял истребители

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Global Look Press/Keystone Press Agency

Балтийский военный флот России поднял в небо бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ на учениях по уничтожению кораблей в ответ на масштабные маневры НАТО в Балтийском море Baltops-2020. Самолеты нанесли условные удары по надводным целям противника на морских полигонах. В учениях НАТО принимают участие 19 стран.

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Балтийский военный флот России провел учения по уничтожению кораблей противника с воздуха в ответ на масштабные маневры стран НАТО в Балтийском море Baltops-2020.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации — всего более 10 самолетов — нанесли условные удары по надводным целям на морских полигонах.

«Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника», — сообщает Министерство обороны РФ.

В 49-х по счету учениях Baltops-2020 принимают участие 17 стран-членов Североатлантического альянса и две страны-партнера, задействовано около 30 военных кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.

Маневры включают в себя противовоздушную оборону, противолодочную войну, морские бои и операции по противодействию минам.

«Балтийское море имеет жизненно важное, стратегическое значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО и двумя близкими партнерами. Мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил», — сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Одним из руководителей учений НАТО является командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Baltops-2020 участвуют войска Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Также в четверг, 11 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

«Я вижу, что в странах НАТО сокращается конъюнктура, я знаю, что нужно повышать траты во многих отраслях, чтобы противостоять этому. Проблема лишь в том, что никуда не исчезли угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали до пандемии», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия продолжает вооружаться, баланс сил смещается из-за подъема Китая, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вновь пытается завоевать территорию в Сирии и Ираке.

«Именно поэтому нам нужно продолжать в достаточной степени инвестировать в нашу безопасность», — обратил внимание генсек альянса.

Он признал, что не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников, исходящей от России. Его обеспокоенность вызывает то, что РФ очень много инвестирует в военную модернизацию.

Россия же допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — ответил он на вопрос о возможности провокаций.

Как подчеркнул дипломат, Москва пока не видит, что Североатлантический альянс готов отказаться от проведения крупных военных учений у границ России в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы, предпринятые в связи с пандемией коронавируса.

У границ России НАТО собирает «ударный кулак», усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отмечала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупредила, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве.

Дипломат подчеркнула, что США наращивают в непосредственной близости от России группировку своих вооруженных сил, используя предлог обязательств перед другими странами-участницами НАТО. Вместе с тем они регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов также отмечал, что Москва не стремится к военному доминированию или гонке вооружений.

В то же время, по его словам, России нужен оборонный потенциал, которого будет достаточно, чтобы сдерживать потенциальных противников от агрессии. Он также признал, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом России.

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