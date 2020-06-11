Самые интересные видео 11 июня

Фейковый обыск и липовые миллионы, страшный полет инспектора ДПС и асфальт, намотанный на колесо. Всё это в сегодняшней подборке лучших роликов.

Как говорится, в России две беды: дураки и дороги. И вот на просторах российских дорог автомобилю намотало дорогу на колесо. «Невозможно!!», — скажете вы. Смотрите видео — асфальт дорожного полотна огромным слоем накручивается на покрышку.

Пользователи соцсетей шутят, что это «дорожное полотно нового поколения, новейшая разработка с применением нанотехнологий».

Лето прекрасная пора! Жара настигает города, начался купальный сезон. И первые альтернативно одаренные отдыхающие заполняют собой водоемы. В Нижневартовске во время репортажа про огромную лужу к журналистке начали приставать двое нетрезвых мужиков. Им не понравилось, что во время репортажа их машина попала в кадр. В адрес хрупкой корреспондентки и оператора зазвучали угрозы. Окончание истории осталось за кадром.

Лето также знаменуется тем, что на дорогах все больше велосипедистов и мотоциклистов. Однако герой сегодняшнего видео — мотоциклист поневоле. Московский инспектор ДПС на мотоцикле на полной скорости влетел в авто, входящее в поворот. После чудовищного столкновения полицейский жив, но находится в тяжелом состоянии.

Также 11 июня в Сети распространился ролик о том, что у высокопоставленного полицейского в Уссурийском районе при обыске были найдены ящики с деньгами. Купюры повсюду, даже под матрасом. Есть лишь одно «но» — ролик фейковый. Это очередной выпуск о вымышленном персонаже — депутате Викторе Наливкине, который в каждом «новостном» сюжете решительно и брутально решает очередную общественную проблему. Представители МВД возмутились этим видео, по мнению силовиков, автор видео «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел».

Но и силовые структуры небезгрешны. Накануне «Блокнот» опубликовал обращение жителя Москвы, который сообщил об угрозах со стороны Росгвардии. «На 5 лет в тюрьму просто так хочешь?», —

так московские росгвардейцы общались с молодым человеком, на которого пожаловалась соседка. Бравые стражи закона пообещали подбросить парню наркотики, но не учли, что их снимала камера. Молодой человек опубликовал видео в соцсетях, и вскоре к нему заявились с предложением удалить ролик по-хорошему. Но скрыть поведение росгвардейцев не удалось — сегодня, 11 июня, ролик вслед за «Блокнотом» разлетелся уже по всем СМИ.