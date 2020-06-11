Как избавиться от навязчивого запаха духов

Правильное соотношение эфирных масел и спирта делают духи стойким. Иногда аромат надоедает, хочется сменить на другой, но шлейф предыдущей парфюмерии продолжает преследовать. А смешивание с другими нотами может оказаться неудачным. Рассмотрим некоторые действенные методы нейтрализации въевшихся духов с разных поверхностей, согласно статье https://family-journal.ru/kak-ubrat-zapah-duhov/.

Как освежить одежду

Хотя в духи одеваются, но это не значит, что их нужно наносить на одежду. Иногда про это забывается и содержимое флакона оказывается на вещах, волосах. И хоть одежда источает приятные ароматы, но стойкие эфирные масла настолько сильно въедаются в ткань, что избавиться от них не так — то уж и легко, тут одним проветриванием не обойдется. Особенно долго они держатся на натуральных волокнах.

Для того, чтоб удалить остатки парфюмерии с ткани, которые следует стирать вручную, нужно использовать мыло без добавления ароматических добавок. Затем вещь следует прополоскать три раза в теплой воде. В первый раз удаляется мыльная пена, второе полоскание проводится в уксусном растворе (на 2,5 литра воды, 125 г уксуса), а в третий раз уничтожается запах уксуса. При стирке в машинке моющее средство добавляется в два отсека, а в средний наливают кондиционер. Полоскать одежду нужно так же три раза, а затем дать высохнуть и проветриться ей на воздухе. В случае, когда нет времени на стирку, ткань посыпается сухой содой и оставляется на несколько часов. Сода абсорбирует все запахи. В места, где ароматы сильно впитались, ее можно втереть в ткань. Если нет времени на полоскание, то вещь хорошо вытряхивается и вывешивается для проветривания. При стирке светлых вещей, для нейтрализации запахов, можно добавить немного хлорного отбеливателя, а для цветных тканей — кислородный пятновыводитель. Проветривание на свежем воздухе под лучами солнца постепенно разрушают запахи, но на это потребуются не меньше двух-трех дней, а для особо стойких благоуханий, и вовсе, не меньше недели. Темные ткани можно обработать молотым кофе, поместив их в пластиковый пакет на сутки. Затем останется вытряхнуть вещь от остатков кофе и вынести ее на балкон или на улицу. Кофе очень хорошо абсорбирует парфюмерию. Растворить в одном литре кипятка 3 столовые ложки поваренной соли и 1 столовую ложку лимонной кислоты, дать раствору остыть примерно до 40 градусов и потом погрузить туда вещи. Через 3 часа их можно простирать в машинке, благовония улетучатся. Производители бытовой химии выпускаю специальные составы, устраняющие разные запахи, их можно распылять на белье и любой другой домашний текстиль. Чтоб удалить благоухания надоевших духов с меховой шубы, ее необходимо вынести на мороз или поместить в морозильную камеру на полчаса, свернув ее предварительно мехом внутрь. Если в домашних условиях не получилась устранить навязчивое амбре, вещь можно сдать в химчистку, профессионалы справятся с этой проблемой.

Что делать со старым флаконом

Для того, чтоб не тратиться каждый раз на стеклянный флакон для разливных духов, можно воспользоваться старым, устранив из него предыдущий запах одним из следующих способов:

прополоснуть сам флакон и его дозатор под проточной водой и оставить на несколько дней проветриться;

бутылочку вместе с дозатором подержать несколько дней в содовом растворе;

промыть сосуд и его составляющие водкой или другим спиртосодержащим средством и оставить проветриваться на свежем воздухе;

прополоскать емкость тщательно раствором с хозяйственным мылом;

трижды наполнять сосуд горячей водой разбавленной пополам с уксусом, после остывания в последний раз, промыть под краном;

концентрированным средством для мытья посуды, хорошо промыть флакон и дозатор, затем смыть пену.

Как избавиться от следов парфюма с поверхности кожи тела и волос

Кожа впитывает ароматы, а особо стойкие запахи способна сохранять целый день. Как от них избавиться?

Протереть участки, на которые наносился аромат, спиртосодержащей жидкостью. Этот метод осторожно следует использовать при сухой коже и аллергикам. Детским мылом без добавок промыть надушенные участки тела и ополоснуть их. Нанести на 15 минут кашицеобразную смесь из пищевой соды с водой, затем смыть. Соединить оливковое масло на половину с уксусом и протереть кожу. После этого удалить жирный слой мыльным раствором. Нейтрализовать парфюм на коже твердым дезодорантом и ополоснуть участок кожи. Для того, чтоб избавиться от благоухания духов с большого участка тела, можно приготовить скраб из гущи кофе, натереться им, потом смыть его под струей душа. Удалить навязчивый парфюм можно с помощью стирального порошка для детей, протереть им кожу и ополоснуть.

С волос запах парфюма не всегда можно удалить шампунем. После мытья их необходимо прополоскать с добавлением любого столового уксуса (на 2 стакана воды, 2 ст.л. уксуса). Волосы от этого избавятся от благовония и приобретут блеск.

Избавляемся от запаха духов в помещении

Если случайно в квартире разлит флакон с духами, то сразу же необходимо распахнуть окна, и проветрить помещение. От запаха можно избавиться одним из методов описанных тут:

с пола пятно удалят растворенной уксусной кислотой в воде (1:1);

с ковра пятно сначала нужно промокнуть губкой, а потом, замыть раствором воды с моющим средством и уксусом, хорошо промокнуть газетной бумагой до сухости;

при попадании источника запаха на предметы, которые можно переносить, их лучше вынести на улицу, обработать там и проветрить;

поджигание в помещении лаврового листа, бумаги или ароматизированных свечей уничтожает последствия насыщенного аромата парфюмерии;

на обивку мебели можно насыпать горсть соды, после некоторого времени стряхнуть или пропылесосить;

по квартире можно разложить мокрые простыни и емкости с соленой водой, они тоже впитывают посторонние запахи;

поместить нарезанный лук в чашу с водой и оставить ее на несколько часов в помещении;

с натуральных и искусственных кожаных поверхностей от амбре можно избавиться, протерев их содовым или уксусным раствором, или с помощью обкладывания проблемных мест большим количеством газет.

Каждый отдельный случай подскажет, каким методом воспользоваться, но лучше, если любимые ароматы будут приносить удовольствие, а не дискомфорт.