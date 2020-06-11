ЛГБТ требует отмену наказания за развращение детей

Как мы уже отмечали, чем дальше, тем сильней создается впечтление, что политическую ситуацию в России нагнетают специально. И вот аккурат в день, когда огласили дату голосования по поправкам в Конституцию, движения половых извращенцев активизировались по другому направлению и начали активно требовать внесения своих поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который разработан Минюстом и выложен на сайте проектов нормативных правовых документов. Их основным требованием остается отмена наказания за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

И ладно, если бы данный случай был единственным, но мы имеем дело со скоординированной акцией, когда данный текст распространяется по «тематическим» группам извращенцев в социальных сетях.

Как видим, текст практически идентичен, и группы призывают идти и требовать. Для понимания, только в этой группе ВК — свыше 18 тыс. подписчиков. Притом эти требования не взяты с потолка, а утверждены в среде наших известных левозащитников. Как писала «Катюша» еще в марте, на фоне актуального тогда обсуждения поправок в Конституцию, светлоликие деятели из «Мемориала» при участии «ОВД-Инфо» и комитета «Гражданское содействие» потребовали сделать «самое главное в стране». Самым главным оказалось требования убрать из нового Кодекса об административных правонарушениях наказания за проституцию, что, кстати, требуют и группы педерастов; добавить в КоАП уточнение, что ответственность за пропаганду наркотиков не распространяется на тех, кто распространяет информацию о психотропных веществах «без цели склонения к употреблению». То есть идея демшизоидов — в том, чтобы лишить смысла вообще данный пункт закона: как доказать, что в песне, где рэпер рассказывает, как «классно оттягиваться с чиками под траву и колеса», есть цель — склонить к употреблению? Да никак, он просто рассказывает «о своей жизни» и не более.

А главное, чего просит «правозащитная» демшиза, — убрать статьи об ответственности за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Больные педерастией и их возможность растлевать наших детей с помощью пропаганды своих пристрастий беспокоит светочей демократии гораздо больше, чем коррупция, про которую они вроде бы жужжат, хотя появление этого явления во всех сферах нашей жизни — прямое следствие либеральных реформ.

После мартовских разговоров тема гомопоправок в законы сошла на нет и вернулась в повестку СМИ только сейчас. И зачем — понятно: просто представим себе реакцию населения, в первую очередь тех, кто пойдет искренне голосовать за поправки в Конституцию ради тех позитивных изменений, которые нам удалось туда внести: о браке как союзе мужчины и женщины, о приоритете решений российских судов, о невозможности чиновникам иметь двойное гражданство и др. — как всплывет новый КоАП, где разрешат пропаганду педерастии среди детей. Тут даже самые верные путинцы начнут сомневаться: не обманули ли их? Что говорить про остальное большинство население, которое давно не верит власти? После пенсионной реформы, цифрового концлагеря с корнабесием, невнятных реформ еще и детей разрешить растлевать! Власть окончательно оформится как враждебная. И политтехнологией, которая у нас и так хромает, народ уже не переубедишь.

В целом, расчет понятен, а потому комментарии будут добавляться, и — самое печальное — их примут во внимание, если не будет слов против или этих слов будет мало. Так что придется нам снова мобилизоваться, да вспоминать опыт противодействия законопроекту о семейно-бытовом насилии. Сегодня промолчим — и завтра в школах начнут внедрять «уроки толерантности», благо желающих хватает. Каждый может зарегистрироваться и высказать своё мнение по указанным пунктам законопроекта, без разницы поддерживает он власти или нет — речь снова о нашем будущем. Сам законопроект — здесь. К слову, для понимания вопроса предлагаем ознакомится с текстом уважаемого Ивана Куренного, опубликованного на портале газеты «Завтра». Иван постарался максимально подробно собрать всю аргументацию против растления наших детей.