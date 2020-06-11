Давай лама алтайские буддисты подключились борьбе против коронавируса ушли затворничество

Буддисты в затворничестве

Буддийские священнослужители из Республики Алтай вместе с ламами из Бурятии проводят молебен против распространения СOVID-19. Об этом сообщается в сообществе Буддийской традиционной Сангхи России «ВКонтакте».

Буддисты родом из Республики Алтай Арам Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов вместе с бурятскими ламами проводят семидневный молебен против распространения коронавируса. Они ушли в затворничество, которое посвящено практике Идама «Победителя Смерти» Ямандаги Ваджрабхайравы, в одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг».

Отмечается, что священнослужители посвятили себя строгой медитации и беспрерывным чтением молитвенных текстов в недельном затворничестве. Ламы надеются, что их молитвы позволят снизить ковидную заболеваемость, а уже зараженным помогут в выздоровлении.

Также они молятся о здравии главы буддистов Тывы достопочтенного Камбы-ламы Джамбела Лодоя, о болезни которого стало известно недавно.

Напомним, что с помощью духовных практик с коронавирусом также борются и шаманы традиционных верований Алтая. В мае несколько десятков целителей принесли жертву духам и «принцессе Укока», которая, по мнению депутата Госсобрания республики Ержаната Бегенова ограждает регион от заразы. Как бы то ни было, в Республике Алтай один из самых низких показателей заболеваемости.