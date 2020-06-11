Виктор Кампенартс: «Я поставил целью добиться беспрецедентно высокого уровня гематокрита»

Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) тренировался очень мало, но уверен в своей форме, потому что последние три недели спал в гипоксической палатке, имитирующей пребывание на высокогорье.

28-летний бельгийский велогонщик команды NTT живёт на уровне моря в Бельгии, а палатка помогла ему почувствовать себя в атмосфере с недостатком кислорода, что заставляет тело производить больше эритроцитов. Использование такой палатки разрешено правилами Антидопингового агентства, но запрещено в ряде стран, включая Италию и Норвегию.

В интервью Sporza Виктор Кампенартс рассказал, что поставил целью добиться «беспрецедентно высокого уровня гематокрита». Поэтому он смоделировал не общепринятой у велогонщиков высоты в 2000 м, а выбрал 4700 м. Эти условия настолько сильно воздействуют на организм, что Кампенартс едва мог после палатки крутить педали велосипеда.

Виктор Кампенартс: «Конечно, это экстремальная высота. С медицинской точки зрения на ней ты просто ещё не начинаешь умирать. Если подняться выше, будет слишком тяжело и тело не выдержит.

Высота в 4700 м становится спусковым крючком для тела, у которого остаётся достаточно энергии, чтобы производить эритроциты. В тот период я выезжал на тренировки меньше, чем средний велотурист – набирал только 8 часов в неделю.

Но после нескольких недель в палатке становишься очень сильным, потому что эритроцитов столько, что ощущаешь себя гонщиком, принявшим ЭПО. Правда, все три недели я едва мог крутить педали, а гонщик с ЭПО может все три недели может ездить очень мощно.

Мне хочется начать последний перед началом сезона тренировочный блок с беспрецедентно высоким уровнем гематокрита».