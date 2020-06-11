Одна смерть та 8 нових випадків за добу: де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус

Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 8 нових випадків коронавірусної інфекції. Один завершився летально.

Про це йдеться на сайті РДА.

Особи, що захворіли, – мешканці міста Каменя-Каширського (4 випадки), населених пунктів Черче, Підбороччя, Краснилівка (по 1 випадку). Ще один випадок завершився летально. Померла жителька села Воєгоща.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської ОДА, волинянці — 59 років. Вона мала супутні хвороби. Зокрема — цукровий діабет.

За весь період спостереження COVID-19 виявили в 63 жителів Камінь-Каширщини, серед них – у 13 медичних працівників. Одужало 14 осіб.