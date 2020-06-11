Доходы бюджета Татарстана за пять месяцев упали на 32 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей приходится на сниженные платежи по налогу на прибыль, в том числе 16 млрд рублей налога, недополученного от нефтяной отрасли. Об этом на 10-м заседании Госсовета сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

В прошлом году бюджет республики получил 111 млрд рублей налога на прибыль, из которых 59%, или 53 млрд рублей, перечислили нефтяные компании. В апреле 2020-го в бюджет Татарстана поступило 58,9 млрд рублей. «Отставание по сравнению с прошлым годом еще более усилилось и составило 25 процентов, или 25 миллиардов рублей», — докладывал 20 мая в Госсовете Гайзатуллин. Тогда же глава бюджетного комитета Леонид Якунин неожиданно озвучил другую пугающую цифру — бюджет республики, по его данным, недобрал 52 млрд рублей с учетом плановых поступлений как в республиканский, так и в федеральный бюджеты (НДПИ, НДС и др.).

Ранее «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свои источники сообщал, что потери бюджета РТ по итогам года могут составить 100 млрд рублей.