Летал меньше минуты: Эстония обвинила РФ в нарушении границ

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Toby Melville/Reuters

Эстония обвинила Россию в незаконном пересечении своего воздушного пространства и вручила соответствующую ноту российскому послу в республике Александру Петрову, сообщили в дипмиссии. Это первая подобная претензия в текущем году. При этом в Москве неоднократно отмечали, что пилоты выполняют все задания в строгом соответствии с международными требованиями и не нарушают границы других государств.

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Российского посла в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики и вручили ноту в связи с якобы имевшим место нарушением самолетом РФ эстонского воздушного пространства, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Главный штаб Сил обороны Эстонии накануне сообщил агентству BNS, что российский самолет Ty-204-300 утром 10 июня вошел без разрешения в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и провел там менее одной минуты. У самолета был выключен транспондер и отсутствовал план полета, утверждают в ведомстве. Кроме того, воздушное судно не поддерживало связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Москва неоднократно заявляла, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

При этом пилоты не нарушают границ других государств, заверяют в РФ.

Это первый в этом году случай, когда Эстония обвиняет Россию в подобном нарушении. В последний раз такое обвинение имело место в октябре прошлого года, передавал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел утром 25 октября. По информации эстонских военных, российский самолет Ту-154, находящийся в подчинении МВД России, вошел в воздушное пространство республики без разрешения на подобные действия. При этом самолет находился над территорией Эстонии менее минуты, уточнили в Главном штабе.

У самолета был активирован транспондер, но не было плана полета, и воздушное судно не выходило на радиосвязь со службой воздушного движения Эстонии, отметили в Таллине. В связи с инцидентом эстонский МИД вызвал российского посла и передал ему ноту протеста.

В прошлом году было всего три таких случая. До этого Александр Петров получил ноту протеста от местного министерства иностранных дел за нарушение воздушного пространства российским Су-34, которое произошло 23 сентября. По данным Генштаба Сил обороны Эстонии, Су-34 находился в воздушном пространстве республики меньше минуты с выключенным транспондером и без какого-либо контакта с диспетчерами.

Но российское Министерство обороны опровергло все обвинения в нарушении самолетом ВКС РФ границ Эстонии.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 может поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Воздушное судно использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Су-34 способен преодолеть 4 тыс. км, его максимальная скорость составляет 1,9 тыс. км/час, а боевая нагрузка — до 8 т.

В мае прошлого года Александру Петрову вновь вручили ноту в связи с подобным инцидентом. Тогда Силы обороны Эстонии сообщали, что 18 мая вблизи острова Вайндлоо в воздушное пространство республики без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154. Он провел там меньше минуты, в течение которых его транспондер был включен.

В Таллине признали, что российский самолет следовал предоставленному плану полета. Вместе с тем в республике утверждают, что экипаж воздушного судна не поддерживал связь с диспетчерами.

В 2018 году подобные случаи возникали несколько раз, особенно часто — летом.

Так, 12 июля эстонские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушил самолет ВВС России Ил-76.

«Днем в районе острова Вайндлоо самолет ВВС России Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. Самолет не вступал в контакт с эстонской диспетчерской службой», — отметили в пресс-службе эстонских Сил обороны.

Аналогичное заявление прозвучало всего двумя днями ранее. Эстонские военные сообщили, что в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел российский самолет Ил-96.

Еще одно такое же обвинение было предъявлено Москве 20 июня. В сообщении пресс-службы эстонских Сил обороны уточнили, что самолет Ту-154М нарушил воздушное пространство в районе Вайндлоо и находился там около минуты с включенным транспондером и без полетного плана. Помимо этого, как утверждают в Таллине, воздушное судно не вступало в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии. По этому поводу российскому послу также вручили ноту.

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