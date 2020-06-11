Про уродов и людей: как смакуют смерть убитого Ефремовым человека

Сможет ли нормальный человек, сразу после смерти близкого прийти на ток-шоу? Судя по Первому каналу — да.

Чтобы создать интересного героя писатель ищет продуманный психологический образ со сложной мотивацией. Художник ищет одухотворенные, выразительные черты, чтобы написать неповторимый портрет. Если мы хотим увидеть лицо нашей, так называемой, элиты, долго искать не надо — вот оно.

Опухшее, изборожденное многолетним алкогольно-наркотическим угаром, тронутое печатью вырождения, перекошенное в пьяной гримасе лицо только что убившего человека Михаила Ефремова. По выразительности с ним может соперничать, разве что, Гарик Сукачёв. Да и то, не дотягивает — происхождением не вышел. Михаил Ефремов наследник советской школы театра и кино, сын самого Олега Ефремова, стал карикатурной иконой креаклов, олицетворением нашего больного, порочного общества.

Не успело тело Сергея Захарова остыть, а Первый канал уж панихиду справил. Пригласили, типа, родственников и, якобы, жену. Хотя, как вы думаете, нормальный человек сразу после смерти близкого сможет прийти на ток-шоу? Для поколения, Екатерины «сухой лёд» Диденко, которая с энтузиазмом пожинала урожай хайпа после смерти мужа и друзей, это, вроде, нормалёк.

Вот и для сожительницы Сергея Захарова горе горем, а гонорар от Первого канала, видимо, в хозяйстве пригодится. Но на камеру заявляет: ничего мне теперь не любо, пускай Ефремов сядет, а денег, мол, мне от него не надо. Но номер карточки для сердобольных граждан дать не забыла.

Только вот родные Сергея Захарова возмутились. Судя по всему, его сын Валерий так прокомментировал пост о сборе денег: «Зачем вы выкладываете непонятные реквизиты, которые никаким образом не принадлежат нашей семье, никому мы реквизиты карт не говорили и всегда от комментариев отказывались. Жаль, что на чужом горе пытается заработать непонятно кто.»

«Что происходит вообще? Почему по Первому каналу показывают неизвестную мне женщину. У него есть одна законная жена — моя мама, и это — не она. У нее даже фамилия другая. Паспорт, хотя бы, посмотрели…»

Но им не нужен паспорт — им нужен рейтинг, им нужно шоу. Шоу, где нет никакой интимной тайны ни в любви, ни в скорби — всё напоказ, всё на продажу! Дивись, честной народ! Скорбящая вдова, невинно убиенного окаянным Ефремовым! Но что-то плохо отрабатывает — ни слёз, ни истерики… А если бы в обморок упала — вот бы рейтниг взлетел!

И глядит народ год за годом на это скотство и сам скотинеет. Остается надеяться, что родные Сергея Захарова всё же не пойдут на поводу у СМИ и адвокатов и сохранят человеческое достоинство. Ну а нам предстоит, ещё как минимум два месяца, пока идёт следствие, видеть в новостной ленте испитую, порочную, больную физиономию Михаила Ефремова.

Но только особо злорадствовать-то не надо, ведь это испитое, порочное лицо нашего больного общества. Общества, которое взрастило и взращивает таких, как Ефремов. Только за этот год у него было что-то около полутора сотен нарушений ПДД. Но его никто не остановил. Потому-то у нас кто-то — пан, а кто-то — пропал.