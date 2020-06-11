Эрдоган заменил глав половины провинций страны

Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике. Согласно указу, 23 губернатора сменили возглавляемую провинцию, а ещё 18 были заменены, уточняет ТАСС.

17 бывших глав провинций отозваны для работы в центральном аппарате.

Ранее занимавшая должность губернатора провинции Мугла Эсенгюль Дживелек назначена главным советником президента. Смена руководства коснулась в том числе таких провинций, как Измир, Анталья, Конья и Диярбакыр.

Напомним, что в стране всего насчитывается 81 провинция. Таким образом, президент заменил половину глав регионов Турции.